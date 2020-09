Brusselse ‘Vivaldi’-jongeren protesteren tegen Vlaams Belang-stoet met Belgische driekleur Stephanie Romans

17 september 2020

15u39 11 Brussel De Brusselse jongerenafdelingen van de ‘Vivaldi-partijen’ roepen op om met Belgische vlaggen te protesteren tegen De Brusselse jongerenafdelingen van de ‘Vivaldi-partijen’ roepen op om met Belgische vlaggen te protesteren tegen de geplande optocht van Vlaams Belang . “Een recht van antwoord van de Brusselaars.”

Als het aan Vlaams Belang ligt, zal er op zondag 27 september een Vlaamse protestkaravaan van auto's door Brussel trekken. De extreem-rechtse partij wil protesteren tegen de vorming van een Vivaldicoalitie, een federale regering met liberalen, socialisten, groenen en christen-democraten.

De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene bekijkt nog of en in welke vorm de stoet kan doorgaan. Intussen hebben de Brusselse jongerenafdelingen van de ‘Vivaldi’-partijen hun antwoord al klaar: “We roepen Brusselaars op om die dag een Belgische driekleur op te hangen", zegt Jan Steurs, kernlid van Jong Groen in Brussel. “Vlaams Belang heeft het recht om te komen manifesteren. Maar wij mogen ook laten weten wat wij daarvan vinden. Wij hebben het gevoel dat we erin slagen om in Brussel te bouwen aan een positief multicultureel project, ook al komt dat in de media niet altijd zo goed uit de verf. Dat willen we uitdragen door de Belgische vlag op te hangen. Zie het als een recht van antwoord van de Brusselaars op de betoging van het Vlaams Belang.”

Coronaveilig

Steurs benadrukt dat het niet de bedoeling is om in groep op straat te komen voor een tegenbetoging: “We willen een geweldloze boodschap brengen én zo veilig mogelijk te werk gaan in verband met corona”, zegt Steurs. “Als zoveel mogelijk mensen prominent een vlag uithangen moet dat lukken. Ook wie geen lid is van een politieke partij, is uitgenodigd om deel te nemen.”

De jongerenafdeling van sp.a, CD&V en Open VLD hebben zich bij het intitiatief aangesloten. Hun Franstalige tegenhangers deden hetzelfde. Frederik Ceulemans, van Jong VLD Brussel reageert: “We willen een signaal geven tegen het separatisme en racisme waar Vlaams Belang voor staat. Of de stoet zo niet juist meer aandacht krijgen? Misschien wel, maar de standpunten van het VB zijn geen geheim. Als wij dan vanuit de jongeren een krachtig tegensignaal kunnen geven, zullen we dat niet nalaten.”