Brusselse toren krijgt grootste gevelkunstwerk van Europa HAA

18 augustus 2020

15u01

Bron: ANP 4 Brussel Een kantoortoren in Brussel wordt bekleed met het grootste gevelkunstwerk van Europa. De 100 meter hoge IT-Tower krijgt met een 'muurschildering' van in totaal 4.000 vierkante meter een heel ander aanzien.

Eigenaar Real Estate wil met het initiatief bijdragen aan de promotie van de Belgische hoofdstad. Drie kunstenaars kregen de opdracht aan de slag te gaan met moderne kunst. Ze creëerden 'Ground Up', een kunstwerk in zwart-wit met zowel golvende als strakke lijnen, dat voorbijgangers moet laten nadenken over de toekomst.

"Wat je erin ziet is natuurlijk eigen interpretatie", reageert kunstenaar Alvari bij persagentschap ANP. "Wij wilden een groots werk maken dat Brussel in de kijker zet en tegelijkertijd op internationaal vlak toont dat Brussel zich inzet voor urban art.”

Door de hoogte van de IT-Tower - die gelegen is aan de Louizalaan in het zuiden van de hoofdstad - en de omvang van het project, kunnen de straatkunstenaars de toren zelf niet beschilderen. Het ontwerp is afgedrukt op stickers, die klimteams aanbrengen op de gevels.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.