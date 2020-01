Brusselse Syriëstrijdster dreigt nationaliteit te verliezen WHW

30 januari 2020

14u00 0 Brussel Siham Oussaidi, een Syrië-strijdster uit Brussel, riskeert 5 jaar cel. Het federaal parket vorderde ook een boete en dat de vrouw haar Belgische nationaliteit zou ontnomen worden. Zelf verblijft de vrouw nog steeds in Syrië en volgens het federaal parket heeft ze via sociale media laten verstaan dat ze niet van plan is naar België terug te keren. Ze liet dan ook verstek gaan op haar proces.

Siham Oussaidi is één van de Brusselse Syrië-strijders die radicaliseerde onder invloed van het Collectif Réflexions Musulmanes (CRM), een studentenorganisatie die ijverde voor een terugkeer naar de wortels van de islam. Aanvankelijk gebeurde dat via lezingen en debatten, maar door de invloed van jihadveteraan Rudy Emponza Bompolonga (38) geraakten verscheidene leden op het pad van de gewapende strijd. Het waren ook leden van het CRM die in 2012 een debat over extreem-rechts op de ULB verstoorden en onmogelijk maakten. Ook Najim Laachraoui, die bij IS belandde en als zelfmoordterrorist deelnam aan de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, bewoog zich in kringen van het CRM.

Volgens het federaal parket radicaliseerde Siham Oussaid heel snel, nadat ze veel tijd doorbracht met het bekijken van islamistische propaganda op het internet. In de zomer van 2014 vertrok de jonge vrouw naar Syrië, in het spoor van haar echtgenoot Soufiane Nrhailat, een man uit Etterbeek die in september 2013 al vertrokken was. Het koppel sloot er zich aan bij Jabhat-an-Nusra, dat later Hayat Tahrir As-Sham werd.

Nrhailat sneuvelde in maart 2018 maar Siham Oussaidi zit nog steeds in Syrië en heeft volgens het federaal parket via sociale media te kennen gegeven dat ze niet zinnens is naar België terug te keren. Uitspraak op 25 februari.