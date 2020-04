Brusselse studente (20) is seksuele intimidatie op straat kotsbeu: “Achtervolgd door mannen die me 50 euro aanboden voor blowjob” HAA

10 april 2020

14u30

Bron: Twitter, eigen berichtgeving 202 Brussel ‘Blijf in uw kot’ is al wekenlang een van de belangrijkste adviezen om de coronacrisis te bezweren, maar in bepaalde Brusselse wijken wordt die raad met de voeten getreden door groepjes (jonge)mannen. Verschillende vrouwen zijn er het slachtoffer van: zij melden dat ze vaker worden lastiggevallen op straat. Studente Esli Balatova (20) is de situatie kotsbeu. Ze filmde een van de vele intimidaties in de buurt van haar kot - nabij het Zuidstation - en postte de beelden op Twitter.



“Sommigen maken kusgeluiden, anderen roepen mij na. Deze week nog werd ik achtervolgd door twee mannen die me 50 euro aanboden voor een blowjob (orale seks, nvdr.)”, vertelt de jonge vrouw, afkomstig van Gent, aan HLN. “Dat was echt een grens te ver. Toen ben ik in paniek geslagen en naar mijn kot in de Zennestraat teruggelopen. Die mannen begonnen ook sneller te wandelen, dus wie weet wat waren ze nog van plan? Ze drongen echt aan, kwamen alsmaar dichter en noemden mij een hoer.”

Esli droeg op dat moment een broek en een hoodie. “Maar doet dat er iets toe?”, kaartte ze aanvankelijk aan op Twitter. “Ik wil me zelfs niet voorstellen wat het zou zijn, moest ik een short of rok dragen”, zegt ze aan onze redactie.

Vaak staan de mannen ook in groep, terwijl dit vanwege de coronamaatregelen zelfs niet eens zou mogen Esli Balatova

Mannen die vrouwen lastigvallen op straat is geen nieuw fenomeen in de hoofdstad. Acht jaar geleden maakte regisseuse en journaliste Sofie Peeters er nog de documentaire ‘Femme de la Rue’ over. Met een verborgen camera trok ze in 2012 door Brussel en registreerde zo alle seksistische opmerkingen die naar haar hoofd geslingerd werden.

Ook de 20-jarige Esli, studente aan het RITS en een model, filmde deze week hoe een groepje mannen haar intimideert terwijl ze over straat wandelt. Ze maakte de beelden nadat ze boodschappen had gedaan, in de buurt van premetrostation Lemonnier, op een boogscheut van Brussel-Zuid. “Ik hield m’n gsm plat tegen mijn boodschappendoos, zodat ik kon filmen zonder dat zij het doorhadden.” In de video is te zien hoe het viertal de jonge vrouw zonder schroom nagaapt en een kusgeluid maakt.

Je zou na een wandeling niet enkel je handen willen wassen, maar je hele lichaam, van kop tot teen, al die vieze blikken en al dat gefluister er vanaf spoelen Lize Spit

Het is dagelijkse kost voor Esli, maar sinds kort lijkt de situatie nog te verergeren, zegt ze. Vanwege de coronamaatregelen komt de studente bovendien nog weinig andere mensen tegen op straat, behalve de mannen die haar seksueel intimideren.

“Ze zijn opdringeriger. Vaak staan ze ook in groep, terwijl dit vanwege de coronamaatregelen zelfs niet eens zou mogen. Als ik niet stop of mij niet omdraai, beginnen ze mij uit te schelden”. De jonge vrouw verblijft op dit moment alleen op kot in Brussel. Al haar vrienden zijn door de coronacrisis terug naar huis. In groep een wandeling maken of samen boodschappen doen, zit er dus niet in. “Ik maak zelfs geen wandelingen meer om een frisse neus te halen, want overal zitten mannen naar me te roepen.”

Seksuele intimidatie op straat in Brussel is ook schrijfster Lize Spit niet vreemd, zo maakt ze duidelijk op Twitter. Ze pikte de tweet van Esli op en schreef in een reactie: “Sinds de lockdown is catcalling (straatintimidatie, nvdr.) in Brussel inderdaad gevoelig verergerd. Overal vervelende, geile macho’s. Je zou na een wandeling niet enkel je handen willen wassen, maar je hele lichaam, van kop tot teen, al die vieze blikken en al dat gefluister er vanaf spoelen”, kaartte ook zij aan op sociale media.

