Brusselse striproute uitgebreid met ‘Yasmina’ en ‘Les Crocodiles’ JMBB

09 oktober 2020

15u31 0 Brussel De striproute van de Stad Brussel heeft er twee haltes bij. Achter beide muurschilderingen schuilen geëngageerde boodschappen.

In Haren, een van de groenere stukjes van het gewest, is woensdag een dubbele stripmuur ingehuldigd. Centraal staat Yasmina, een keukenprinses die gezonde en duurzame maaltijden op tafel zet en aantoont dat zero-wastekoken met een beperkt budget in een stedelijke context helemaal niet zo moeilijk is. “Het idee is gestoeld op de schoolstakingen van Greta Thunberg en de mode van stadstuinieren”, zei bezieler Wauter Mannaert eerder op deze site.

De muurschildering ‘Les Crocodiles’ werd vandaag ingewijd. Dit werk van Juliette Boutant en Thomas Mathieu wil iedereen bewust maken van de dagelijkse vormen van seksisme die veel vrouwen ervaren. Aan de hand van zes scènes belicht het werk schijnbaar alledaagse, maar verre van onschuldige gedragingen.