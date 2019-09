Brusselse start-up gekocht door Franse energiereus Idex SZM

26 september 2019

10u00 0 Brussel De Brusselse start-up Go4Green, die meer dan 7.000 Brusselse gezinnen tonnen CO2-uitstoot helpt besparen gaat een strategische samenwerking aan met de Franse energiereus Idex. Het Brusselse bedrijf heeft zo de mogelijkheid om sneller te groeien in België en Frankrijk.

Go4Green is op dit moment de Belgische leider in het verbeteren van de energieprestatie van appartementsgebouwen, sociale woningen en verpleeghuizen. Het bedrijf doet dit dankzij de installatie van warmtekrachtkoppelingen in de gebouwen. In ruil voor de gratis plaatsing, betalen de gezinnen voor het opgewarmde water. Maar ze verdienen dat al snel terug. De warmtekrachtkoppeling is een machine die werkt op aardgas en in grote gebouwen haalt die een rendement van bijna 99%.

De kleine en performante motor in de machine genereert zowel warmte (⅔) als elektriciteit (⅓). Concreet zorgt de warmtekoppeling voor gemiddeld 80% van het benodigde water in een appartementsgebouw (sanitair en chauffage) en voorziet het de gemeenschappelijke delen van alle benodigde elektriciteit. De totale energiefactuur daalt uiteindelijk met 15 tot 20%. De klassieke verwarmingsketel verdwijnt dus niet: het doel is om het gebruik ervan zoveel mogelijk te verminderen. Die Brusselse innovatie gooit nu ook hoge ogen in het buitenland.

Franse energiereus

Vandaag zijn al 95 gebouwen in Brussel (ongeveer 7.000 woningen) met het innovatieve systeem uitgerust, maar Go4Green streeft ernaar om de komende jaren zeker 500 gebouwen in het Brusselse Gewest van groenere en goedkopere energie te voorzien. Daarvoor gaat de start-up een strategisch partnership aan met de Franse energiereus Idex.

“Onze Belgische activiteiten werken zeer goed, maar dit partnerschap met een van de belangrijkste spelers op het gebied van hernieuwbare energie in Frankrijk is een echte kans voor ons bedrijf en voor de gebouwen die wij beheren”, zegt Benoît de Hollain, Managing Director van Go4Green. “Het laat ons toe om nog sneller te groeien in België en ook Frankrijk. Wij treden uitsluitend op als derden-investeerder, wat betekent dat onze gebouwen de installaties niet financieren, maar zij krijgen automatisch deze kostenvermindering zonder dat zij de investeringen hoeven te doen.”