Brusselse rust- en verzorgingstehuizen krijgen er 145 bedden bij JMBB

14 september 2020

17u52 0 Brussel Om het tekort aan bedden voor rust- en verzorgingstehuizen in Brussel op te vangen, maakt Iriscare de omschakeling van 145 ROB-bedden naar RVT-bedden mogelijk. ROB-bedden zijn bedden in rusthuizen voor bejaarden. Met RVT-bedden kunnen meer bewoners met een zwaar afhankelijkheidsprofiel kwalitatiever verzorgd worden.

ROB-bedden zijn in tegenstelling tot RVT-bedden bedoeld voor bewoners die weinig zorg nodig hebben. Iriscare gaat een hoger forfait toekennen aan instellingen naarmate het percentage RVT-bedden in vergelijking met het totale aantal bedden hoger is.

Momenteel verblijven meer dan 2.000 bewoners met een zwaar afhankelijkheidsprofiel in een ROB-bed. Door ROB-bedden om te schakelen naar RVT-bedden stijgt het aanbod aan RVT-bedden in Brussel.

