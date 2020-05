Brusselse regisseuse zoekt nog minstens 600 euro voor virtual reality film over vluchtelingen: “Zoektocht naar veilige thuis is iets wat we allemaal kennen” Eindspurt is ingezet: crowdfunding loopt af op 7 mei Hanne Adriaen

04 mei 2020

14u21 0 Brussel Een animatiefilm waarbij je in virtual reality het leven van een tienermeisje en haar familie in het vluchtelingenkamp van Duinkerke beleeft: de Brusselse regisseur Wendy Montellano hoopt via crowdfunding het project mogelijk te kunnen maken. Met nog vier dagen op de teller en 90 procent van de funds gehaald, is de eindspurt ingegaan.

Initiatiefneemster Wendy kwam ooit zelf als vluchteling naar België. Haar vrijwilligerswerk in Duinkerke deed bij haar het idee en de noodzaak groeien om de film te maken. “Vijf jaar na de start van de influx van vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië, zie je nog steeds vrouwen, mannen, kinderen en volledige families aankomen in de vroegere kampen, nu geïmproviseerde plaatsen, met de hoop om de grens van Europa naar het Verenigd Koninkrijk over te steken”, vertelt Wendy.

De film is zeker niet bedoeld om te choqueren of mensen te overrompelen Regisseuse Wendy Montellano

In ‘Vesta’, zoals de film zal heten, volg je de 14-jarige Rosie en haar familie in het kamp van Duinkerke. De film zet sterk in op ‘het thuisgevoel’ en hoe dat ontbreekt bij vluchtelingen. “De film is zeker niet bedoeld om te choqueren of mensen te overrompelen. De virtual reality-beleving wordt net ingezet om het gevoel van ‘allemaal hetzelfde te zijn’ te creëren. De zoektocht naar een veilige thuis is iets wat we allemaal kennen”, aldus Wendy.

De crowdfunding loopt af op 7 mei. Momenteel moet nog tien procent van de vooropgestelde 6.000 euro ingezameld worden. Naast de schenkingen die reeds binnen zijn, krijgt het project ook steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en het documentairefestival Docville. Ook Sabam zal de film steunen.

