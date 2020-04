Brusselse regering wil mondmaskers voorzien voor alle inwoners JCV

24 april 2020

14u31 0 Brussel Als de nationale veiligheidsraad het dragen van een mondmasker zou verplichten, zal de Brusselse regering een exemplaar voorzien voor elke inwoner van het Gewest. Dat heeft de regering beslist. De maatregel komt er nu steeds meer gemeenten beslissen om zelf maskers aan te kopen.

Indien de Nationale Veiligheidsraad zou aanbevelen om mondmaskers te dragen, zal de Brusselse regering elke burger minstens één herbruikbaar stoffen masker bezorgen. “Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de tewerkstelling van werkzoekenden uit het Brussels Gewest en met de productiecriteria om de maskers te maken”, aldus een mededeling. Momenteel loopt er al een project via vrijwilligers en een beschutte werkplaats om mondmaskers te maken. Dat wordt ook verder gezet.

Een definitieve beslissing over de productie van mondmaskers is er nog niet. Dat net nu steeds meer Brusselse gemeenten op eigen houtje beslissen om maskers aan te kopen en verdelen. Sint-Joost-ten-Node beet de spits af en andere gemeenten volgden al snel. Zo raakte in de loop van vrijdag nog bekend dat Sint-Lambrechts-Woluwe 60.000 herbruikbare maskers bestelt om onder zijn inwoners te verdelen.