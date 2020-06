Brusselse regering wijst voorstel dierenpolitie af SRB

19 juni 2020

19u30 0 Brussel Brussel krijgt geen ‘dierenpolitie’. De meerderheid steunt het MR-voorstel voor zo'n speciale politiedienst niet. Ook de oprichting van een databank van ‘slechte baasjes’ blijkt moeilijk door de privacywetgeving. De bevoegd minister staat er wel voor open om de bestaande inspectiedienst te versterken.

MR-parlementslid Gaetan Van Goidsenhoven vreesde al dat zijn voorstel niet zou worden aangenomen. Hij had het graag anders gezien. Want de huidige inspectiedienst is onderbemand. Ze schreven amper twintig processen-verbaal uit op drie jaar tijd. “Ze zijn gewoon met te weinig”, zegt hij. “Ik heb de cijfers opgevraagd. Zij maken één procent uit van het personeelsbestand. Dat komt neer op drie inspecteurs. Zij krijgen al jaren meer klachten te verwerken, maar dat vertaalt zich amper in meer sancties. Het moet gedaan zijn met slechte baasjes die steeds opnieuw kunnen kopen.”

Van Goidsenhoven vroeg de oprichting van een autonome politiedienst voor dierenwelzijn en een databank van ‘slechte baasjes’ die hun dier verwaarloosden of mishandelden. De meerderheid steunt dat voorstel niet. De resolutie strandde vooral omdat de oprichting nog te veel struikelblokken opleverde.

Jammer

CD&V en N-VA schaarden zich achter het MR-voorstel. “Jammer dat de meerderheid niet meegaat in deze resolutie”, aldus N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter. “Er kon zeker nog onderhandeld worden over die databank op vlak van privacy. Dat stond ook zo in de resolutie.”

Bevoegd minister Bernard Clerfayt vindt een aparte dienst niet nodig, zegt zijn woordvoerder aan Bruzz. “Er bestaat al een administratieve politiedienst voor dierenwelzijn: de inspectiedienst van Leefmilieu Brussel, maar die is momenteel onderbezet. Een versterking van het bestaande team om meer controles en inspecties te kunnen uitvoeren onontbeerlijk.”