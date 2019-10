Brusselse regering verdeelt 3,5 miljoen over tweehonderdtal Brusselse sportclubs SZM

03 oktober 2019

13u53

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse regering heeft donderdag het licht op groen gezet voor de verdeling van 3,5 miljoen euro over een 200-tal sportclubs in het gewest. Met deze middelen zullen de sportclubs initiatieven nemen voor hun jongerenwerking en het nationale en internationale imago van het Gewest uitdragen. Voetbalclub Anderlecht kan met 337.500 euro rekenen op het hoogste bedrag.

Al sinds 2006 ondersteunt de Brusselse regering sportinitiatieven. Elk jaar kunnen de sportclubs uit het gewest intekenen op deze projectoproep. De Brusselse administratie beoordeelt vervolgens de dossiers. Zij houdt daarbij rekening met een verdeling van de clubs in zes categorieën, gaande van voetbal- en basketbalclubs met een nationale uitstraling die mee strijden in internationale competities, tot de amateursportclubs op het gewestelijke grondgebied.

Bij de verdeling van de projecten ging dit jaar bijzondere aandacht naar de ontwikkeling van hockey en projecten die gericht zijn op jongeren met een beperking. Het aantal hockeyclubs dat een subsidie ontvangt, steeg van acht naar tien. Zeven projecten zijn specifiek gericht op sportclubs voor jongeren met een beperking.

Voetbalclub Anderlecht kan met 337.500 euro rekenen op het hoogste bedrag. Dan volgen Brussels Basketball (250.000 euro) en voetbalclub Union (200.000). Naast sportclubs en -federaties is er ook ruimte voor steun aan onder meer de VUB (Topstor en studie), de Ecole de sport van de ULB of het Olympic Urban Festival.

“Ik ben ervan overtuigd dat naast de fysieke voordelen voor eenieder, sporten ook op een prachtige manier maatschappelijke waarden bevordert als integratie en sociale cohesie. Bovendien is het een formidabel instrument in de strijd tegen onverdraagzaamheid”, reageert minister-president Rudi Vervoort. “Sportliefhebbers en supporters weten dat steden mee kunnen surfen op het succes van de sportclubs die ze huisvesten. Wat is er mooier dan jongeren die samen als een team een wedstrijd betwisten tegen een andere ploeg, voor de eer van hun club en hun stad? Vanuit de bevoegdheid voor het imago van Brussel, die ik deel met de minister-president, ben ik fier 200 Brusselse sportclubs te kunnen ondersteunen, van het grote RSC Anderlecht en Brussels Basketball tot de kleinere Royal Ukkel Hockey Club of de RWDM Girls.”