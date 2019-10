Brusselse regering trekt 20 miljoen extra uit voor huisvesting JCV

18 oktober 2019

16u24 1 Brussel De begroting van volgen jaar zal 20 miljoen euro extra bevatten om verschillende huisvestingsprojecten aan te pakken. Dat kondigde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vrijdag aan bij de presentatie van zijn beleidsverklaring. Er komen ook meer investeringen voor het busplan en een strategie voor de economische omschakeling.

Het extra geld dient onder meer om de lopende bouwprojecten van het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen verder uit te voeren. Daardoor hoopt het Gewest volgend jaar meer dan 200 woningen te kunnen onthullen. Daarnaast zijn er ook meer middelen voor haalbaarheidsstudies van renovaties door de openbare vastgoedmaatschappijen en voor de sociale verhuurkantoren.

De regering voorziet ook extra geld voor het busplan, dat de dichtheid, frequentie en aanbod van bussen met 30 procent zal verhogen. Daarnaast komt er een instrument dat het complete mobiliteitsaanbod in Brussel onder een dak brengt. Het gaat dan om het aanbod van de MIVB, de NMBS, De Lijn, de TEC, deelauto’s, -fietsen en -steps, gedeelde micromobiliteit, carpooling en het gedeeld gebruik van parkeerplaatsen.

Om de economische transitie in te zetten wil de Brusselse regering een administratieve task force oprichten die moet zorgen voor de uitwerking van economische voorbeeldmodellen. Nog in 2020 wil de regering een Gewestelijk innovatieplan opmaken. Vervoort herinnerde ook aan de 30 miljoen euro die uitgetrokken wordt voor het vernieuwd stelsel van de kinderbijslag dat op 1 januari van kracht wordt.

Aankondigingspolitiek

De regeerverklaring kon bij de oppositie van N-VA niet op applaus rekenen. “De beleidsverklaring van de regering Vervoort moet ambitie uitstralen, zegt ze zelf. Maar voor eventueel nieuw en modern beleid is amper iets voorzien. Het is simpelweg een verderzetting van het vorige beleid. Business as usual dus”, zegt de fractie in een mededeling. “Dit akkoord ademt een waas uit van oude voorbijgestreefde socialistische recepten, aankondigingspolitiek en blind rijden zonder cijfers.”