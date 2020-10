Brusselse regering lanceert ‘vriendenlening’ om ondernemingen op korte termijn te financieren JMBB

06 oktober 2020

11u49 0 Brussel De Brusselse regering heeft de proxilening goedgekeurd, die bedoeld is om spaargeld te mobiliseren voor de financiering van Brusselse kmo’s.

De proxilening biedt particulieren de mogelijkheid om geld te lenen aan Brusselse ondernemers. Wie geld ter beschikking stelt, kan op zijn beurt genieten van fiscale voordelen via een belastingkrediet, gekoppeld aan een waarborg. Een onderneming mag maximaal 300.000 euro lenen. De kredietgever kan dan weer per onderneming maximaal 75.000 euro investeren per belastingjaar, met een absoluut maximum van 200.000 euro.

Vanaf 15 oktober zullen de eerste proxileningen kunnen afgesloten en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds.