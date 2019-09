Brusselse regering druk op zoek naar alternatief voor opvangcentrum Porte d’Ulysse SZM

17 september 2019

12u50

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse regering is naarstig op zoek naar een alternatief voor de Porte d’Ulysse waar momenteel 350 transmigranten worden opgevangen. Dat verklaarde minister Alain Maron (Ecolo) dinsdag in het parlement op vragen van verschillende parlementsleden over de nakende sluiting van het gebouw eind september voor de bouw van de nieuwe gewestelijke school voor veiligheidsberoepen (Brusafe).

De gemeenteraad van Brussel besliste op 9 september de huur van het gebouw tot eind september te verlengen. Burgemeester Close noemde toen een structurele oplossing voor de opvang van de transmigranten onmogelijk en zei de andere Brusselse gemeenten en het gewest per brief gevraagd te hebben mee te zoeken naar een alternatieve locatie.

Veronique Jamoulle (PS), Mathias Vanden Borre (N-VA), Céline Fremault (cdH) en Marie Lecocq (Ecolo) vroegen dinsdag tijdens de openingszitting van het parlementaire jaar van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar een stand van zaken.

Alain Maron, die binnen het Verenigd College samen met Elke Van den Brandt (Groen) bevoegd is, moest toegeven dat er nog geen oplossing is. De stad huurt het gebouw tot het einde van de maand van Citydev, maar daarna is het niet meer beschikbaar. “We kunnen de 350 mensen niet op straat zetten of naar het Maximiliaanpark sturen”, stelde de Ecolo-minister. Daarom zoeken zijn kabinet en dat van minister-president Vervoort naar oplossingen. Daarbij wordt ook gekeken naar de andere gewestelijke overheden, de gemeenten, de privésector en de federale overheden, aldus nog Maron.

Hij kondigde ook aan dat er over het dossier reeds contacten zijn geweest met federaal minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block en dat er binnenkort een ontmoeting met haar zal zijn “want het federale niveau moet meegaan in een structurele oplossing”.

Mathias Vanden Borre wees erop dat de stad en het gewest met de opvang in La Porte d’Ulysse een illegale situatie in stand houden. Het gaat immers om transmigranten die illegaal in het land verblijven. “Ze hebben de keuze om asiel aan te vragen waardoor ze recht hebben op ‘bed, bad, brood’”, aldus de N-VA’er.

Céline Fremault (cdH), de voorgangster van Maron, vroeg of het gebouw Poincarré dat door Samusocial voor de winteropvang gebruikt wordt, niet in aanmerking komt. Maar dat is niet mogelijk omdat de nodige vergunningen van de brandweer voor bijkomende capaciteit ontbreken, gaf de huidige minister aan.

Jamoulle (PS) vond dat als de andere Brusselse gemeenten op ook een inspanning zouden doen de opvang van de 350 transmigranten gemakkelijker zou zijn.