Brusselse politieschool houdt zaterdag grote infodag JCV

17 juni 2019

17u01 0 Brussel Op 22 juni organiseert de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) van Brussel een grote infodag. Je kan er alles te weten komen over het beroep van politieagent.

Nederlandstalige kandidaten kunnen gebruik maken van een zogenaamde ‘Fasttrack’. Dankzij die versnelde procedure kunnen de kandidaten alle selectieproeven afleggen op slechts twee weken tijd, tussen 26 augustus en 6 september. Als ze voor de proeven slagen, kunnen ze op 2 december al aan de opleiding beginnen.

Op de infodag krijgen geïnteresseerden informatie over alle carrièremogelijkheden bij de politie. Ze kunnen spreken met agenten van de verschillende lokale politiezones om hun beroepservaringen te leren kennen, of praten met agenten van verschillende diensten van de federale politie over hun dagelijks werk in hun specialisatie, zoals de spoorwegpolitie, de hondengeleiders, of het interventiekorps. Daarnaast kunnen ze kennis maken met het opleidingsprogramma.