Brusselse politiecommissaris vecht schorsing aan bij Raad van State

Brussel

Volgens zijn advocaat is er een procedurefout begaan. Zo werd de commissaris niet gehoord voor hij geschorst werd.

De Brusselse politiecommissaris Pierre Vandersmissen vecht zijn tijdelijke schorsing aan voor de Raad van State. Dat meldt de krant Le Soir. Vandersmissen is tijdelijk geschorst wegens de twijfels die gerezen zijn over zijn optreden tegen een burger die illegaal traangas in zijn bezit had.