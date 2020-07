Brusselse politie zit op TikTok: “Jeugd op een toffe manier bereiken” Stephanie Romans

16 juli 2020

07u59 0 Brussel De Brusselse politie heeft als eerste zone van het land een Tik Tok-account. Niet om opsporingsberichten of resultaten van flitsacties op te delen. Op Tik Tok zet de politie plezante berichten. Zoals een kostuumwissel van de motoragenten bijvoorbeeld.

Een agent in een blauwe jas rijdt stapvoets op zijn politiemotor een lift in. De deur gaat achter hem dicht. Een seconde later schuift de liftdeur weer open en rijdt de motoragent eruit met een oranje jas. Op de achtergrond een stukje van het nummer Lose Control van Meduza, Becky Hill & GOODBOYS. “I need to know/ Could you be the one to call when I lose control?” Zo gaat de Tik Tok-primeur van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Of, voor de vrienden op de populaire jongerenapp, @zpz_polbru.

“We willen jongeren op een positieve manier bereiken”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. “We hebben al Facebook of Twitter, maar de jeugd, die zit vooral op Tik Tok.”

De politie zal het platform niet gebruiken voor ernstige politieberichten. “Opsporingsberichten horen niet thuis op Tik Tok”, zegt Van de Keere. “Daar zijn andere platformen geschikter voor. Ons Tik Tok-account gebruiken we voor toffe video’s, zoals dat van onze motoragenten. Zij kregen pas een nieuw uniform. Het filmpje op Tik Tok toont dat op een originele manier.”

De politie heeft geen vaste communicatiemedewerker die nu opeens alleen nog maar zal tiktokken. De politiemannen en -vrouwen van de zone mogen de filmpjes zelf bedenken. “We hopen dat onze diensten zoveel mogelijk zelf creatief aan de slag gaan.”