Brusselse politie zet chauffeur aan de kant die 2,4 promille blaast JCV

17 februari 2020

11u51 0 Brussel De Brusselse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende controles uitgevoerd. Bij een snelheidscontrole in de NAVO-tunnel werden maar liefst 468 hardrijders betrapt. Bij een alcoholcontrole werd een bestuurder aan de kant gezet met 2,4 promille alcohol in zijn bloed.

De controle vond plaats in de richting van de Ring, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. 1.265 bestuurders werden gecontroleerd en 37 procent van hen reed te snel. Zeven chauffeurs moesten ter plaatse hun rijbewijs inleveren.

Daarnaast werd er ook gecontroleerd op alcohol aan het Poelaertplein, de Lambermontlaan en Van Praet. De politie betrapte 54 van 1.803 gecontroleerde bestuurders. Een van hen had maar liefst 2,4 promille in zijn bloed. In totaal bliezen 54 mensen positief en testte een bestuurde positief op drugs. Acht rijbewijzen werden ingetrokken.