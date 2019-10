Brusselse politie voert 8 miljoen snelheidscontroles uit JCV

19 oktober 2019

10u16 0 Brussel De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene controleerde tussen juli en september meer dan 8 miljoen voertuigen op overdreven snelheid. Bijna 10.500 van hen waren in overtreding, en 42 automobilisten moesten hun rijbewijs onmiddellijke inleveren wegens hun te hoge snelheid.

Verschillende bestuurders werden aan zeer hoge snelheden geflitst, zo laat de politie weten. “Op 9 augustus werd een Audi geflitst aan 187 kilometer per uur door een mobiele radar in de NAVO-tunnel. Daar mag je maximaal 70 kilometer per uur rijden. Op 21 juli werd een motorfiets geflitst door een automatische camera aan 157 kilometer per uur in de Groendreef waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is”, zegt de politie.

In totaal werden tussen begin juli en eind september 8.043.533 voertuigen gecontroleerd, waarvan 7.477.792 met automatische camera’s. “Er werden eveneens 70 mobiele controles uitgevoerd, tijdens deze controles werden ongeveer 58.000 auto’s gecontroleerd door mobiele radars. Bijna 3,5 procent van hen was in overtreding”, zo zegt de politie.