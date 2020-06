Brusselse politie sluit milieuactivisten van Extinction Rebellion in Margo Koekoekx

27 juni 2020

17u51

Bron: Belga 46

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Brussel De actie van de milieuactivisten van Extinction Rebellion die in de loop van de namiddag rustig was verlopen in Brussel, neemt nu een andere wending. De actievoerders hadden het laatste deel van hun protest, het omdopen van de Finance Tower tot de Resilience Tower, afgesloten en wilden in optocht naar de Wetstraat trekken, maar werden vrijwel meteen tegengehouden door de Brusselse politie. Ze hebben de keuze: identiteitscontrole of naar huis gaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De agenten hebben enkele tientallen actievoerders en journalisten nu ingesloten op de Pachecolaan. De organisatoren van de betoging proberen nu met de politie te onderhandelen om te zien wat er verder kan gebeuren. Dat deden ze omdat de activisten naar de Wetstraat wouden trekken. In houten letters maakten ze het woord ‘resilience’. Die wouden ze aanbrengen op de Financietoren, daar waar tot woensdag Finance stond. Toen de politie hen daarvan weerhield wouden de activisten naar de Wetstraat trekken met hun letters. Hierop sloten agenten hen in. Momenteel zitten ze op de grond in afwachting van wat er gaat gebeuren. Verder verloopt de actie vreedzaam.

Na een tijdje kwam er zelfs beweging in zo was er onder andere een stukje van een yogasessie te zien. De politie stelde hen om 18u15 voor de keuze: ofwel een identiteitscontrole, ofwel allemaal naar huis. Tot dat moment werd niemand gearresteerd. Nu ziet het ernaar uit dat dat voor een vijftigtal mensen wél het geval zal zijn. (update volgt)

Vredige start

Enkele tientallen leden van Extinction Rebellion hadden om 15 uur een protestactie gehouden op het Brusselse Beursplein. Met mondmaskers aan en op geruime afstand van elkaar stonden ze een tiental minuten stil terwijl vanuit een gebouw aan het plein een toespraak werd gehouden. De actievoerders hielden borden omhoog waarop in het rood was geschreven wat ze wilden zien verdwijnen en in het groen wat ze wilden behouden en koesteren. Een uur later, om 16 uur, vond een tweede actie plaats in de Nieuwstraat.

Zowel rond het Beursplein als in de Nieuwstraat werd de actie gadegeslagen door talrijk aanwezige politieagenten, zowel in uniform als in burger. Die lieten de actievoerders begaan en voerden geen arrestaties uit. Wel werden na beide acties enkele banners en borden in beslag genomen.

De actievoerders willen hun protest om 17 uur afsluiten aan de Financietoren. Eerder deze week hebben ze de metalen letters ‘Finance’ van die toren weggehaald en om 17 uur willen ze hem herdopen tot Resilience Tower.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Later meer