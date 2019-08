Brusselse politie rijdt 17-jarige dood op weg naar interventie JCV

21 augustus 2019

09u30 34 Brussel In Brussel is afgelopen nacht een 17-jarige jongeman om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een voertuig van de Brusselse lokale politie. Dat bevestigt de Brusselse politie.

Het ongeval gebeurde even voor middernacht voor de Ravensteingalerij. De jongeman werd in de Ravensteinstraat, toen hij de straat overstak, aangereden door een voertuig van de anti-overvalbrigade dat onderweg was naar een interventie. Het voertuig reed met sirenes en zwaailichten aan. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

De politie van de zone Brussel-Hoofdstad bevestigt de feiten, maar wil niets kwijt over de omstandigheden of de leeftijd van de jongeman. “Er werd een MUG-team ter plaatse geroepen en die heeft nog geprobeerd de jongeman te reanimeren, maar tevergeefs”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.



Onderzoek loopt

“Het onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van deze feiten is in handen van het Brusselse parket. Voor de onderzoeksdaden werd een andere politiezone gevraagd om het onderzoek in alle neutraliteit te kunnen laten plaatsvinden.” Het labo van de Federale Politie en een expert kwamen al ter plaatse.

Het slachtoffer zou zich hebben willen onttrekken aan een controle van een andere politieploeg, maar dat wil de politie niet bevestigen. De patrouille van de anti-overvalbrigade was echter op weg naar een inbraak en was dus niet op zoek naar de jongeman.

Politie betuigt medeleven

De exacte identiteit van het slachtoffer staat ook nog niet vast. “De dienst slachtofferbejegening werd opgeroepen om de slechtnieuwsmelding uit te voeren van zodra we absolute zekerheid hebben over de identiteit van de overledene”, gaat de politiewoordvoerder verder. “We betreuren deze afloop en willen onze deelneming betuigen aan de familie en naasten van het slachtoffer.”

De politieagenten die bij de aanrijding betrokken waren, zijn sterk aangedaan door het ongeval en krijgen bijstand van het stressteam, aldus nog de politiewoordvoerder.