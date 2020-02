Brusselse politie krijgt binnenkort live-toegang tot camerabeelden MIVB SHVM

25 februari 2020

15u07 1 Brussel Het eerste voorstel om de Brusselse politie toegang te geven tot livebeelden van de MIVB dateert al van 2007. Nu, dertien jaar later, zou het dan eindelijk zo ver zijn. “Dit is zeker een meerwaarde”, klinkt het bij Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Sinds 2007 ligt er een voorstel op tafel om de Brusselse politie live-toegang te geven tot de bewakingsbeelden van de MIVB. Op dit moment dient de politie een aanvraag in te dienen indien ze beelden van de MIVB wil opvragen. Maar binnenkort zou dat hele proces geautomatiseerd worden. “We zijn technisch klaar sinds 2017", zegt woordvoerster An Van Hamme van de MIVB. “Er werden verschillende tests gedaan met het CIBG (Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, red.) en daaruit blijkt dat alles werkt naar behoren. Hierna waren nog een aantal uitvoeringsbesluiten nodig en afspraken met onze andere partners, waaronder de haven van Brussel, de brandweer en Brussel Mobiliteit.”

Ook de oprichting van Brussel Preventie en Veiligheid in 2015 zorgde voor enige vertraging in het proces. “In 2015 werd besloten om toegang te verlenen aan de politie, maar in 2019 moest dan ook de brandweer, de haven van Brussel en Brussel Mobiliteit toegang krijgen”, klinkt het op het kabinet van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met het GDPR (Europese Databeschermingsrichtlijn), wat ervoor zorgde dat er nieuwe conventies nodig waren. “En die laatsten zouden tegen de zomer van 2020 in kannen en kruiken moeten zijn”, zegt Van Hamme.

Realtime

Ook de politie is, net als de MIVB, enthousiast over de samenwerking. “Dit is zeker een meerwaarde”, meent Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “We werken uiteraard met verschillende niveau’s, denk maar aan de metrobrigade van de federale politie die de metro’s op zich neemt, en het is zeker niet de bedoeling om de beelden 24 uur per dag in de gaten te houden. Maar stel dat er zich incidenten voordoen, dan kan je deze in realtime gaan bekijken en kunnen de patrouilles beter geïnformeerd en aangestuurd worden.”

De politie is al lang vragende partij, maar begrijpt ook dat het plan enige tijd in beslag nam om uitgevoerd te kunnen worden. “Het moet duidelijk zijn wie de informatie zal verwerken en wie er toegang tot zal hebben. De Europese wetgeving is hier zeer duidelijk in en er kunnen straffen volgen indien de werking niet naar behoren verloopt. De garantie dat alles conform zal verlopen, moet uiteraard aanwezig zijn.”