Brusselse politie klist vier gewelddadige horlogedieven Robby Dierickx

16 augustus 2020

13u25 0 Brussel De Brusselse politie heeft dit weekend vier gewelddadige horlogedieven opgepakt nadat ze vrijdag twee keer toegeslagen hadden op de Louizalaan. De verdachten hebben de Franse nationaliteit.

Vrijdag kort na de middag beroofde het viertal een dame in de Louizalaan in Brussel. Nadat ze haar een tijdje achtervolgd hadden, gebruikten twee van hen geweld om het dure Breitling-horloge van haar arm te rukken. De twee anderen stonden op de uitkijk en hielden zich klaar om hun kompanen indien nodig een handje te helpen. Eerder op de dag hadden ze ook al een poging tot overval met geweld ondernomen, eveneens in de Louizalaan.

Na een huiszoeking troffen agenten twee luxehorloges, vier gsm’s en 1.430 euro aan. Eén van de vier dieven wordt gelinkt aan de diefstal van een luxehorloge op 25 juli in de Naamsestraat in Brussel. De vier verdachten, die 24, 18, 27 en 19 jaar oud zijn, worden voor de onderzoeksrechter geleid.