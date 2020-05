Brusselse politie houdt grote controleactie: meer dan 2.000 bestuurders gecontroleerd SHVM

18 mei 2020

16u12 1 Brussel Afgelopen weekend heeft de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene een grote controleactie gehouden. Bestuurders werden daarbij zowel op hun snelheid als op druggebruik en alcoholgebruik achter het stuur gecontroleerd. Een bestuurder werd betrapt op een snelheid van 157 kilometer per uur in een zone 70.

Van 20 uur tot 1 uur controleerde de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene de snelheid van de voorbijrijdende wagens op de Van Praetlaan, waar een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur geldt. Daarbij werden zo’n 1.331 bestuurders onderworpen aan een controle.

Een bestuurder stak er met kop en schouders bovenuit: hij werd met zijn motor geflitst aan een snelheid van 157 kilometer per uur. Verder werden er elf voertuigen geïntercepteerd en maakte de politie er in totaal 55 processen-verbaal op. Zeven bestuurders dienden tijdens de snelheidscontrole hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren. Verder had een bestuurder geen rijbewijs op zak, een andere bestuurder werd betrapt op alcoholgebruik.

Diezelfde nacht hield de politiezone nog een drugscontrole, dit van 22 uur tot 7 uur. Dat gebeurde onder andere aan de Boudewijnlaan, samen met enkele ‘vliegende’ controles verspreid over het hele grondgebied. 742 bestuurders legden er een alcoholtest af. 24 personen testten daarbij positief op onder andere cannabis, waaronder een persoon er met kop en schouders bovenuit stak met 1,61 mg per liter, oftewel tussen de 3 en 4 promille. 6 onder hen dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren.