Brusselse politie blijft waakzaam voor islamterreur in coronatijden

07 mei 2020

09u47 1 Brussel De Brusselse politie heeft een mail ontvangen waarin de korpsleiding oproept om waakzaam te zijn voor islamterreur. Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door politiewoordvoerster Ilse Van De Keere.

Ons land bevindt zich op dit moment nog steeds in niveau 2 voor de terreurdreiging. Dat wil zeggen dat het risico op een aanslag “gemiddeld maar weinig waarschijnlijk” is. En dat is ook de politie nog steeds niet vergeten. De Brusselse politie ontving dan ook een mail van haar korpsleiding met de melding nog steeds waakzaam te zijn voor terreur. Volgens Het Nieuwsblad komt die mail er na de twee islamitische aanslagen in Frankrijk op 4 en 27 april.

Ook op de website Indymedia Bruxsel werd op 8 maart een pamflet gepubliceerd dat opriep om gebruik te maken van de coronacrisis om geweld te plegen op de politie, cipiers en telecominfrastructuur. Het doel: de maatschappij zo veel mogelijk schade toebrengen. “Met alcoholgel kan je niet alleen je handen ontsmetten, maar ook brand stichten”, stak de anonieme auteur van wal, waarna hij schreef dat de tijd rijp lijkt “om aan te vallen”.

Maar volgens politiewoordvoerster Ilse Van De Keere zou de mail er enkel gekomen zijn ter herinnering. “Het klopt dat de korpschef ons heeft gevraagd om waakzaam te zijn. Maar terreur is een punt dat nog steeds hoog op onze agenda staat”, zegt ze. “’De dreiging is nog niet gedaan’, zei Paul Van Tigchelt van het OCAD maandag in De Standaard. En dat is ook zo. Het is dus logisch dat deze mail gestuurd werd”, besluit Van De Keere.