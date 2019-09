Brusselse politie arresteert 51 demonstranten tijdens verboden extreemrechtse mars AW SVHM FVI TVC

15 september 2019

14u33 82 Brussel, Belga De Brusselse politie heeft deze namiddag 51 arrestaties verricht in verband met de verboden extreemrechtse “Mars op Brussel”. Dat blijkt uit een definitieve balans van de politie. Geen van de administratieve arrestaties is op dit moment een gerechtelijke aanhouding geworden. Er waren geen meldingen van geweld.

In de omgeving van het Noordstation pakte de politie rond 12.30 uur zes mensen administratief op. Volgens de politie hebben ze banden met extreemrechts en leek het erop dat ze zouden deelnemen aan acties gelinkt aan de “Mars op Brussel”, die burgemeester Philippe Close (PS) vrijdag had verboden.

In de buurt van het station Brussel-Centraal pakte de politie later nog 37 mensen op. De agenten hadden hen eerst duidelijk gemaakt dat de mars verboden was. “Toch wilden ze niet vertrekken”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Ze waren op weg naar het Spanjeplein (waar de betoging zou plaatsvinden, red.). Na controles bleek dat velen bekend stonden voor rebellie, geweld, discriminatie, enzovoort.” Een laatste groepje werd opgepakt rond 16.45 uur in de Bergstraat.

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen meldt dat een vijftigtal migranten preventief onderdak kreeg op een beveiligde plaats. Zo’n dertig anderen bleven in het Maximiliaanpark met vrijwilligers en onder toezicht van de politie. Het opvanghuis Porte d’Ulysse was uitzonderlijk open overdag. Er waren geen incidenten.

In de gebouwen van de socialistische vakbond in de Congresstraat vond ondertussen een bijeenkomst tegen extreemrechts plaats. Aan dat initiatief van de coalitie tegen extreemrechts en fascisme, Stand Up, namen volgens de organisatoren ongeveer 150 mensen deel. Ook daar waren er geen incidenten.

In het VTM NIEUWS zei Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken dat het verbieden van een betoging geen oplossing is, maar hij benadrukte dat de partij zich gedistantieerd had van de manifestatie en niets met de organisatie ervan te maken had. Hij wees erop dat de organisatoren banden hebben met de extreemrechtse organisatie Bloed, Bodem, Eer en Trouw. “Met zo’n bondgenoten heb je geen vijanden nodig”, aldus Van Grieken.

Racistische bijeenkomst

Enkele buurtbewoners wilden mensen die op zondag naar Brussel zouden afzakken waarschuwen. Dat deden ze door een aantal affiches op te hangen waarop volgende boodschap te lezen was: “Racistische bijeenkomst in het stadscentrum, nu zondag 15 september vanaf 13 uur. Risico op geweld. Wees voorzichtig.”