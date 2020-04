Brusselse ondernemingen kunnen vanaf vandaag premie aanvragen SHVM

08 april 2020

09u51 0 Brussel Vanaf woensdag 8 april kunnen Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die door de federale maatregelen hun activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten, een eenmalige compensatiepremie aanvragen. Deze premie is het resultaat van de beslissingen van de Brusselse regering, die op dinsdag 7 april, na ontvangst van het advies van de Raad van State op 6 april, elektronisch vergaderde. Het bedrag van de premie bedraagt 4.000 euro.

De forfaitaire premie van 4.000 euro is bestemd voor elke onderneming (zelfstandige of vennootschap) met minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE’s) die minstens één vestiging heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die actief is in een erkende activiteitensector (kleinhandel, HoReCa-zaak, ...).

Deze activiteitensectoren worden beschreven op de website ( www.primecovid.brussels.) waarop het formulier kan worden ingevuld. Er wordt rekening gehouden met de NACE-BTW-codes. “De procedure is zoveel mogelijk vereenvoudigd zodat ondernemingen enkel hun ondernemingsnummer moeten opgeven om te weten of ze aanspraak maken op de premie”, zegt Nicolas Roelens, woordvoerder van Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte.

“Via deze premie van 4.000 euro, willen we ondernemers en handelaars steunen die hun activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten door de noodmaatregelen die worden genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken”, legt Trachte uit. “De premie moet hen helpen met hun cashflowproblemen en kadert in een reeks maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen om de gevolgen van het Coronavirus voor de Brusselse ondernemingen en economie te beperken”, aldus Barbara Trachte.

Vragen over de premie kunnen worden gesteld aan de 1819-dienst of op www.1819.brussels.