Brusselse onderneemsters werken met Himalayaplanten voor hun huidverzorgingslijn: “We gebruiken planten die op grote hoogte groeien en dus ongelooflijk krachtig zijn” JCV

16 november 2019

09u09 0 Brussel Nepal staat bekend om zijn prachtige hooggebergte, maar wat minder mensen weten is dat de planten die er groeien krachtige eigenschappen bezitten. De twee Brusselse onderneemsters achter het bedrijf Cîme, dat bio- en faitradeproducten maakt voor huidverzorging, trokken net daarom enkele weken terug naar het land.

We treffen hartsvriendinnen Anke De Boeck (35) en Isabel Coppens (35) op een zeer grijze donderdagvoormiddag in hun kantoren in Anderlecht. Het grauwe industrieterrein staat in scherp contrast met de pracht van Nepal, waar ze met hun bedrijf Cîme actief zijn, en waar ze net van teruggekeerd zijn.

Hoe komt het dat jullie samen een bedrijf hebben opgericht?

Isabel: “We kennen elkaar al van op de middelbare school, het Sint-Jozefscollege in Aalst. Toen we samen Rechten studeerden in Gent zijn we echt goed bevriend geraakt. We wisten toen al dat we allebei ooit een eigen zaak wilden oprichten. Na een examen fiscaal recht lagen we te zonnen aan de Blaarmeersen in Gent en hebben we ons ‘Bikinipact’ gesloten. Als een van ons met een zaak begon, dan zou de ander er mee in stappen.”

Anke: “In het begin ontbrak het ons aan budget, daarom hebben we alle twee als advocaat gewerkt. Het was echter al vrij snel duidelijk dat onze toekomst ergens anders lag. We zijn dan met het bedrijf begonnen in de woonkamer van Isabel in de Dansaertstraat in Brussel en ondertussen hebben we toch maar mooi drie - en binnenkort vier - mensen in dienst.”

Van waar de keuze voor huidverzorging?

Isabel: “Het is een gedeelde interesse en ik heb zelf een heel gevoelige huid. Veel producten bevatten bestanddelen die niet goed zijn voor het milieu. Zo ben ik dan bij de biowinkels terechtgekomen, maar daar was het aanbod niet alles. Het was wel goed voor je huid, maar het rook niet lekker of was onaantrekkelijk verpakt.”

Anke: “Daar wouden we iets aan doen: biologische en fairtrade producten maken, maar dan zonder die minder goede ervaring. We werken dan wel op basis van zeer krachtige planten uit het Himalayagebergte, maar we doen erg ons best om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Een van de regio’s waar we werken, is alleen met het vliegtuig bereikbaar. De vluchten naar daar nemen voedsel of passagiers mee, maar keerden vroeger leeg terug. Met onze producten aan boord hoeft dat niet langer. We laten de planten ook al ter plaatse bewerken zodat ze minder plaats innemen en makkelijker vervoerd kunnen worden. Zo zorgen we ook voor meer werkgelegenheid.”

Hoe komt het dat jullie het zo ver gaan zoeken?

Anke: “Mijn vader Walter heeft een zeer goede band met Nepal. Ik heb er als baby ook een paar maanden gewoond. Hij had ook al heel wat kennis van planten in de regio via een project van de Verenigde Naties waar hij vroeger voor werkte. Zo zagen we dat het mogelijk was om de lokale kennis te combineren met onze wetenschap om een lijn huidverzorgingsproducten te maken en is de puzzel in elkaar gevallen.”

Wat maakt die planten dan zo speciaal?

Isabel: “Ze groeien op zeer grote hoogte in extreme weersomstandigheden, dus erg groot kunnen ze niet worden. Maar net daardoor zijn de planten heel sterk en hebben ze krachtige eigenschappen. Ze bevatten veel vitamines en anti-oxydanten. Ideaal voor een huidverzorgingslijn. Zo vind je er zeepnoten die daar al eeuwen gebruikt worden om je haar te wassen. Wij verwerken dat hier in een shampoo zonder sulfaten, die slecht zijn voor de vochtbalans van je huid en haar en voor de waterkwaliteit. Deze shampoo brengen we volgende maand op de markt.”

Jullie trokken enkele weken geleden naar daar, waarom precies?

Anke: “We wilden vooral rechtstreeks contact met de mensen daar, want dat liep vooral langs mijn vader. Wij geloven heel sterk in ethisch ondernemen en door de reis te maken, konden we zelf die impact bekijken.

Isabel: “Toen we acht jaar geleden begonnen met Cîme waren we er al geweest en het was hoog tijd om terug te keren. We werken zonder tussenpersonen, maar met plaatselijke boeren of coöperatieven. We zorgen ervoor dat iedereen eerlijk vergoed wordt, want het gaat om enkele van de armste regio’s ter wereld.”

Een deel van jullie inkomsten gaat ook naar lokale projecten?

Isabel: “De zeepnoten waar we het eerder over hadden worden geplukt via een ‘community forresting’-project. Daarbij zorgt de gemeenschap voor de bomen en gaan die niet verloren voor landbouw. Iedereen mag een aantal weken per jaar de noten oogsten en die oogst mag verkocht worden door de plukker. Een kleine commissie daarvan wordt dan gebruikt om sociale projecten te financieren.”

Anke: “We werken ook mee aan het ‘Little Doctors’-scholenproject in de regio Humla. Die is heel geïsoleerd en alleen bereikbaar met het vliegtuig. Het alternatief is een trektocht van acht dagen. Kinderen krijgen er les in hygiëne, gezondheid, eerste hulp en voeding. Een klein voorbeeld: sommige meisjes verlaten er de school zodra ze hun maandstonden krijgen omdat ze dan thuis blijven. Eens ze leren hoe ze dit moeten opvangen als ze naar school gaan, is er minder uitval. Het project zorgt ervoor dat het opleidingsniveau stijgt en dat ze bijvoorbeeld makkelijker leraars uit de eigen regio vinden.

Wat is jullie het meest bijgebleven van het land?

Isabel: “Nepalezen zijn ongelooflijk warme en vriendelijke mensen. Het is ook een zeer tolerante maatschappij. Je hebt er boeddhisten, moslims en hindoes en die leven zonder enig probleem met elkaar. Het land kent wel politieke problemen, maar bij de mensen zelf merk je daar niets van. Als je op bezoek gaat, zie je net zo goed de man als de vrouw koken, dus er is zeker geen traditionele rolverdeling. Vrouwen zijn er gelijk. Als je vraagt of vrouwen evenveel betaald worden als mannen, wordt je vreemd bekeken. Voor hen is dat vanzelfsprekend.”

Anke: “De natuur is een ander fenomeen. Als je arriveert in de hoofdstad Kathmandu zie je veel vuil en chaos, een beetje zoals in de Indische steden. Eens je daarbuiten gaat, is het een ander verhaal. Iedereen kent natuurlijk het prachtige hooggebergte, maar je hebt ook lager gelegen gebieden met rijstvelden en jungle waar tijgers leven. Je kan gerust zeggen dat we alle twee verliefd zijn op het land. De mensen hebben ook een leuk gevoel voor humor. Met veel van hen was er meteen een klik.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor jullie bedrijf?

Isabel: “Je koopt onze producten vooral via bio- en natuurwinkels. Met onze combinatie van bio en fairtrade zitten we ietwat in een niche, maar daar willen we wel verder in blijven groeien. We zijn nu 7 jaar bezig en we zijn van ons tweetjes naar een team van vijf en dus binnenkort zes gegaan. We hopen dus dat we kunnen blijven groeien. Ook al omdat onze projecten in Nepal dan meegroeien met ons.”

Anke: “We hopen daar toch het referentiemerk te worden. Cîme betekent niet voor niets bergtop in het Frans.”