Brusselse onderneemster brengt starterkit voor hondenijsjes op de markt SHVM

25 april 2020

10u59 0 Brussel Tineke Bracke, een Brusselse onderneemster die in 2017 pionier in hondensnacks ‘Smoofl’ uit de grond stampte, is met iets nieuws op de markt gekomen. Van nu af aan kunnen hondeneigenaars een starterskit bestellen om voor hun huisdier zelf een ijsje te maken.

Meet Smoofl, een 100 % Belgisch merk dat in 2017 uit de grond werd gestampt door Brusselse ondernemer Tineke Bracke. De naam van het merk werd afgeleid van het Oost-Vlaamse ‘smoefelen’, wat eten met smaak en genot betekent. Tineke werkte de afgelopen tien jaar als productontwikkelaar bij een pralinemerk en een beauty retailer, “allebei sectoren waarbij genot en zintuigelijke ervaring topprioriteit zijn. Toen ik ons hondje Bacchus in huis nam, zocht ik dan ook naar spullen voor hem met eenzelfde soort beleving. Toen bleek dat het snack assortiment vooral bestond uit plastic zakken gevuld met sterk geurende snacks. En dan zag ik een gat in de markt.”

Kit

Nu we met z’n allen meer tijd thuis spenderen, zijn tips voor activiteiten binnenshuis meer dan welkom. Ook voor onze favoriete viervoeters verandert het leven plots. Om die reden besliste Tineke Bracke om een starterskit voor hondenijsjes op de markt te brengen. De kit kan online via de site van Smoofl samengesteld worden met een smaak naar keuze, waaronder aardbei, ananas, abrikoos en nog vele andere smaken. Daarbij wordt nog een vorm gekozen. De kit wordt vervolgens thuis geleverd.

“Als dog lover wil je niets liever dan quality time doorbrengen met je hond” zegt Tineke. “Omdat je jouw zelfgemaakt Smoofl ijsje vasthoudt terwijl je hond ervan likt of bijt, afhankelijk van het geduld van de hond, deel je een intens moment met je lieverd. Ik krijg spontaan een glimlach op mijn gezicht als ik onze Bacchus van zijn Smoofl ijsje zie genieten!”