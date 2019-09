Brusselse ombudsman moet er in 2020 zijn JCV

16 september 2019

17u30 1 Brussel Nog in de eerste helft van volgend jaar moet er een Brusselse ombudsman zijn. Daarvoor wordt nog dit jaar een oproep gelanceerd. De ombudsman moet open staan voor alle klachten over de Brusselse instellingen.

Het Brussels Gewest was de laatste entiteit die nog niet over een ombudsman beschikte. In april paste het Brussels parlement daar echter al een mouw. Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) bevestigde dat maandag nog eens.

Je kan bij de Brusselse ombudsman terecht voor klachten over alle Brusselse gewestelijke overheidsdiensten, inclusief die van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franstalige Gemeenschapscommissie (Cocof). Gemeenten kunnen zich, indien ze geen eigen ombudsdienst hebben, aansluiten bij deze dienst.

Madrane kondigde aan dat hij snel werk wil maken van de oprichting van de ombudsdienst. Zo wil hij voor het einde van het jaar een oproep tot kandidaten lanceren. De ombudsman moet in de eerste helft van 2020 geïnstalleerd zijn. “We hebben in de begroting van het parlement voor volgende jaar de nodige middelen ingeschreven”, zei Madrane.

