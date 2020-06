Brusselse N -VA: “Gaan ministers die op BLM-betoging waren in zelfquarantaine?” JCV

09 juni 2020

13u12 0 Brussel N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter, zal minister-president Rudi Vervoort ondervragen over de aanwezigheid van regeringsleden op de ‘Black Lives Matter’-betoging van afgelopen zondag. “Wie was er aanwezig? Gaat u hen terechtwijzen? En gaan zij minstens in zelfquarantaine?”, zijn de vragen die zij Vervoort wil voorschotelen.

Van Achter wijst erop dat hoe nobel het doel van de manifestatie ook was, de betoging in deze coronatijden totaal onverantwoord was. “Ook al heb ik begrip voor het feit dat mensen willen opkomen voor George Floyd en dat zij protesteren tegen racisme”, voegt de N-VA-politicia eraan toe.

Het is voor Cieltje Van Achter ongehoord dat de verschillende regeringen in de Nationale Veiligheidsraad afspreken dat enkel bijeenkomsten van hoogstens tien personen mogelijk zijn, en dat tegelijk ministers van die regeringen deelnemen aan een betoging met 10.000 mensen. Daarom wil ze van Rudi Vervoort weten welke leden van de Brusselse regering aanwezig waren. “Is er naast Open Vld-minister Sven Gatz nog een andere minister of staatssecretaris die op manifestatie was?”, vraagt ze zich af.