Brusselse MR zet in op minstens één tweetalige school in elke Brusselse gemeente JMBB

09 september 2020

11u36 0 Brussel Bij de aanvang van het nieuwe politieke jaar heeft de grootste Brusselse oppositiepartij, de MR, haar plannen voor het Brussels Gewest uit de doeken gedaan.

Zo mikt de Mouvement Réformateur onder meer op een renovatieplan voor Brusselse scholen en de oprichting van op z'n minst één tweetalige school in elke Brusselse gemeente. Hernieuwbare energie en pocketparken zijn speerpunten op milieuvlak, een nachtmetro en een geïntegreerd abonnement wat betreft mobiliteit. Zo'n geïntegreerd abonnement zou ook het gebruik van deelauto’s, -scooters, -steps en elektrische fietsen inhouden.

Het is niet uitgesloten dat de MR aast op regeringsdeelname in de Brusselse regering indien Vivaldi op federaal niveau het licht zou zien. De grootste oppositiepartij in het Gewest maakt al sinds 2004 geen deel meer uit van de Brusselse regering.