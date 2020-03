Brusselse luchtkwaliteit ging er op vooruit in 2019 JCV

03 maart 2020

15u20 0 Brussel De kwaliteit van de Brusselse lucht was in 2019 beter dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke cel voor Leefmilieu (Ircel) en Leefmilieu Brussel. Voor stikstofdioxide slaagde het Brussels Gewest er voor het eerst in om aan de Europese normen te voldoen.

Het gehalte aan stikstofdioxide is lang een probleem geweest in Brussel. Toch was er in 2019 een daling van 10 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Daardoor haalden alle Brusselse meetstation voor het eerst de Europese norm voor stikstofdioxide van 40 µg/m³.

Ook voor fijn stof was er vooruitgang. Zo haalden alle meetstations de jaarlijkse EU-normen voor fijn stofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (PM10). Voor deeltjes die kleiner zijn 2,5 micrometer (PM2.5) was dat ook het geval in het grootste deel van de stations.

Wie kijkt naar de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt echter een ander beeld. Daar respecteren vier van de vijf stations de norm voor PM10, maar enkel het station van Ukkel haalt de norm voor PM2.5.

Brussels Leefmilieuminister Alain Maron (Ecolo) is tevreden met de daling, maar ziet nog veel werk. “We moeten snel de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie halen”, zegt hij. “Het invoeren van de Lage Emissiezone moet daarbij helpen. Ik ben er mij wel van bewust dat een opgave is voor een deel van de bevolking. We zullen daarom maatregelen nemen om die socialer te maken.”