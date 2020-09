Brusselse LUCA-coproductie genomineerd voor ‘Studentenoscars’ JMBB

17 september 2020

11u02 0 Brussel Een coproductie van Brusselse studenten van LUCA School of Arts en en studenten van de Universiteit van Zagreb heeft een nominatie voor de Student Academy Awards of de ‘Studentenoscars’ binnengesleept.

De film ‘The Stamp’ is geselecteerd voor de categorie buitenlandse speelfilms. De kortfilm van Dalia Alić en Lovre Mrđena klaagt de moeilijke omstandigheden aan waarin migranten terechtkomen die naar het Westen vluchten. Een migrant wordt er geconfronteerd met de koelbloedige bureaucratie van een onbekend land terwijl hij wanhopig probeert de verwantschap met zijn jongere zus te bewijzen en zo te voorkomen dat ze uit elkaar worden gedreven.

De film is gerealiseerd tijdens het uitwisselingsprogramma Erasmus+ dat Dalia naar de Naraficampus van LUCA School of Arts bracht. Verschillende Brusselse studenten stonden in voor productie, geluid, belichting, script en camera.