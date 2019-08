Brusselse Louizawijk gaat meer verstedelijken SZM

28 augustus 2019

17u58

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse Louizawijk ondergaat een verstedelijking. De afgelopen jaren werden heel wat kantoorgebouwen omgevormd tot woningen. Dat blijkt uit het Overzicht van het kantorenpark nr. 38 van het gewestelijke expertisecentrum perspective.brussels.

In de nieuwe analyse van perspective.brussels werd deze keer de focus gelegd op het gebied van gewestelijk belang Louiza. Een zone die loopt van het Stefaniaplein tot aan het Ter Kamerenbos en een grote verscheidenheid aan gebouwen omvat zoals flatgebouwen, gemengde gebouwen met handelszaken en woningen, herenhuizen, maar ook kantoorgebouwen.

Perspective.brussels richtte zich specifiek op de 48 kantoorgebouwen op de Louizalaan en merkt meteen op dat de leegstand met 18,9 procent erg hoog ligt. Ter vergelijking, de gemiddelde leegstand van de kantoorgebouwen in het Brussels gewest bedraagt 7,5 procent.

Samen met het wegtrekken van enkele prestigieuze gebruikers en de vele verkopen van kantoorgebouwen, achttien in de laatste vijf jaar, wordt zo de verkoeling op de kantoormarkt van de Louizalaan bevestigd. Bovendien zijn de kantoorgebouwen vaak verouderd. Het zijn meerdere redenen die zo tot een verstedelijking leiden en een omvorming van kantoorruimte tot woonruimte. In 1995 werd een eerste kantoorgebouw omgevormd tot woningen en sinds 2004 volgden nog eens veertien gelijkaardige reconversies, acht daarvan zelfs in de laatste drie jaar.

Het expertisecentrum waarschuwt wel dat de overheid waakzaam moet zijn en dat de verstedelijking samen moet gaan met het bouwen van voorzieningen zoals scholen en crèches.

Perspective.brussels geeft in zijn Overzicht van het kantorenpark nr. 38 ook een globaler beeld van de Brusselse kantorenmarkt mee. Een eerste vaststelling daar is dat de kantoorvoorraad in 2018 met bijna 90.000 m2 gedaald is naar 12.669.163 m2. Maar een structurele trend is dat niet volgens het gewestelijke expertisecentrum, aangezien er op korte termijn, tegen 2023, meer dan 570.000 m2 kantoorruimte bijkomt vanwege nieuwe projecten. Het gaat onder meer om afbraak en heropbouw zoals de Moebius- en Quatuor-projecten in de Noordwijk of de renovaties van het Manhattan Center aan Rogier of de MultiTower aan de Anspachlaan.

Tegelijkertijd stelt perspective.brussels vast dat de ingebruikname van nieuwe oppervlakten op de kantoormarkt vooral het gevolg is van verhuizingen van bestaande ondernemingen en administraties. Daarnaast daalt de ingenomen oppervlakte per werknemer en dus is het nog de vraag of de leeggemaakte gebouwen een nieuwe invulling krijgen en geen risico vormen op leegstand.

Een laatste trend die ze bij het gewestelijk expertisecentrum nauwlettend in het oog houden, is die van coworking. De markt is nog te jong om er besluiten uit te trekken, maar de vraag wordt gesteld of de ruimten effectief bezet worden en dit geen manier is om leegstand te verdoezelen