Brusselse liberalen pleiten voor oprichting dierenpolitie: “Amper twintig pv’s op drie jaar” Stephanie Romans

18 juni 2020

16u27 0 Brussel De Franstalige liberalen in het Brussels Parlement willen dat de regering een dierenpolitie opricht. Klachten over dierenmishandeling en verwaarlozing hebben nu amper consequenties. “Het moet gedaan zijn met slechte baasjes, die telkens weer een nieuw huisdier kopen.”

Achttien processen-verbaal schreven inspecteurs van het agentschap Leefmilieu Brussel op drie jaar tijd uit. Eén in 2016, vijf in 2017 en 12 in 2018. “Vergeleken met Vlaanderen en Wallonië is dat een peulenschil", zegt Brussels Parlementslid Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). “Het is hoog tijd voor een inhaalslag.”

Van Goidsenhoven neemt het de inspecteurs van Leefmilieu Brussel het gebrek aan pv’s niet kwalijk. “Ze zijn gewoon met te weinig”, zegt hij. “Ik heb de cijfers opgevraagd. Zij maken één procent uit van het personeelsbestand. Dat komt neer op drie inspecteurs. Zij krijgen al jaren meer klachten te verwerken, maar dat vertaalt zich amper in meer sancties.”

Kritische massa

Daarom pleit Van Goidsenhoven met drie partijgenoten in een resolutie voor de oprichting van een dierenwelzijnspolitie. “Die moet vooral genoeg autonomie en slagkracht hebben om dierenmishandeling aan te pakken”, zegt de politicus. “Die politie kan wat mij betreft onderdeel zijn van Leefmilieu Brussel. Maar dan wel een organisatie met voldoende kritische massa om goede onderzoeken te kunnen voeren.”

De tijd is daar rijp voor, denkt Van Goidsenhoven. “Het aantal klachten neemt elk jaar toe. De laatste cijfers dateren uit 2018. Toen waren er 161 klachten. Twee jaar daarvoor waren het er maar 82. Ik concludeer daaruit ik dat de mensen ermee bezig zijn. De bevolking trekt zich dierenleed aan en is er ook alert op.”

Blinde vlek

De resolutie pleit ook voor de oprichting van een databank van baasjes die eerder al een dier verwaarloosden of mishandelden. Daar zit nu een grote blinde vlek. “Dierenasielen moeten weten of er risico op dierenleed bestaat. Nu is dat amper te controleren. Dus wat gebeurt er? Iemand haalt te veel katten in huis, om maar iets te noemen. Die dieren hebben het niet goed en worden dus weer weggenomen. Maar vervolgens haalt dat baasje weer nieuwe katten. Dat zien we helaas nog veel te vaak gebeuren.”

De resolutie ligt morgen voor ter stemming. “Ik vrees dat de kans klein is dat de resolutie wordt aangenomen, aangezien we in de oppositie zitten”, zegt hij. “Maar zo trekken we tenminste het debat op gang. De minister zal op zijn minst moeten zeggen wat hij doet om te strijden tegen dierenmishandeling.”