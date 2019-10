Brusselse leerling wordt voor één dag campusdirecteur bij Odisee SZM

17 oktober 2019

YOUCA Action Day of de voormalige Zuiddag gaf donderdag duizenden Brusselse kinderen de kans om zich te engageren en voor het goeie doel aan de slag te gaan bij een bedrijf of organisatie. Bij campus Odisee in Brussel kon een leerling een dag lang in de voetsporen treden van de campusdirecteur.

“Speciaal voor YOUCA Action Day hebben we een YOUCA-vacature uitgeschreven voor de functie van campusbeheerder op Odisee Campus Brussel”, vertelt Lieselot Van Droogenbroeck, de eigenlijke campusbeheerder op Odisee Campus Brussel. “Concreet zal deze vijfdejaarsleerling van het Koninklijk Atheneum in Koekelberg een dag lang samen met mij de taken van campusbeheerder opnemen. We gaan naar vergaderingen, gaan langs bij collega’s in de verschillende gebouwen van de campus en behandelen lopende zaken.”

Op YOUCA Action Day, de vroegere Zuiddag, engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf of organisatie. Het loon dat ze op die schooldag verdienen – 55 euro – gaat dit jaar naar een jongerenproject in Guinee. Ontwikkelingsorganisatie Trias zal daar ondernemerschap bij jongeren stimuleren door de toegang tot microfinanciering te vergemakkelijken. Dat is dringend nodig, want drie kwart van de 25-jarigen in het land is werkloos.