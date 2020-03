Brusselse Lage Emissiezone is discriminerend, vindt auditeur Raad van State JCV

07 maart 2020

10u01 12 Brussel De Lage Emissiezone (LEZ) in Brussel is discriminerend omdat de regel niet geldt voor vrachtwagens van 3,5 ton. Dat schrijft de auditeur van de Raad van State in een rapport dat La Libre Belgique kon inkijken.

De LEZ is al sinds 2018 van kracht. Sindsdien wordt ze steeds strenger. Zo zijn sinds begin dit jaar auto’s die voldoen aan euronorm 3 niet meer welkom in het Brussels Gewest. Dat was ook het geval bij de wagen van een vrouw uit Genval en zij diende in 2018 al een klacht in tegen de LEZ bij de Raad van State.

De vrouw heeft alvast het rapport van de auditeur aan haar kant. Vervuilende auto’s, bestelwagen en minibussen zijn niet meer welkom in de LEZ, maar diezelfde zone geldt niet voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. “Het verschil in de behandeling tussen voertuigen is onvoldoende gerechtvaardigd ten opzichte van het doel”, aldus de auditeur in de argumentatie. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou zo in strijd zijn met de artikels 10 en 11 van de Grondwet, die voorzien in de gelijkheid tussen burgers en niet-discriminatie.

Het gaat nog niet om een definitieve beslissing van de Raad van State. Meestal volgt die echter wel het advies van de auditeur.

In zijn argumentatie had het Brussels Gewest erop gewezen dat automobilisten en professionele vrachtwagenchauffeurs twee verschillende categorieën van burgers zijn. Dat laat een verschillende behandeling toe zonder dat er van discriminatie sprake is. Daarnaast betalen vrachtwagens ook een kilometertaks op Brussels grondgebied.