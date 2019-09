Brusselse kunstbeurs Brafa kleurt internationaal voor 65ste editie SZM

11 september 2019

18u11

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse kunstbeurs Brafa kan voor zijn 65ste editie, die loopt van 26 januari tot 2 februari, rekenen op 133 galeriehouders die afzakken naar Tour & Taxis. De organisatoren merken dat het karakter van de beurs steeds internationaler wordt.

Met 133 galeriehouders zijn er exact evenveel deelnemers als in 2019. Brafa verwelkomt 50 nationale (37 procent) en 83 buitenlandse kunsthandelaars (63 procent). Daarbij is Frankrijk het sterkste vertegenwoordigd (43 deelnemers), gevolgd door Groot-Brittannië (13 deelnemers) en Italië (10 deelnemers). Er nemen acht nieuwe namen deel aan Brafa en tien galeriehouders keren terug na een afwezigheid van een of meerdere jaren.

“Deze toestroom uit diverse hoeken draagt ook sterk bij tot het rijke artistieke aanbod, waardoor de beurs nog eclectischer wordt”, stellen de organisatoren.

De Brusselse kunstbeurs in de hallen van Tour & Taxis blijft dus ook in 2020 trouw aan zijn drie pijlers: eclecticisme, kwaliteit en confrontatie van stijlen. De 133 aanwezige kunsthandelaars leiden de bezoeker dan ook doorheen een twintigtal artistieke domeinen, van archeologie tot hedendaagse kunst.

Om de reputatie van Brafa hoog te houden is de goedkeuringsprocedure voor de kunstwerken een van de strengste in de sector. Elk werk wordt namelijk onderzocht. Hierbij wordt een beroep gedaan op een honderdtal onafhankelijke experts, het Art Loss Register en een wetenschappelijk laboratorium dat kunstobjecten en cultureel/archeologisch erfgoed analyseert.