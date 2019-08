Brusselse kinderen veilig naar school met 13de editie Actie Boekentas SZM

30 augustus 2019

10u39

Bron: Belga 0 Brussel Samen met de start van het nieuwe schooljaar lanceert Brussel Mobiliteit haar 13de Actie Boekentas om kinderen de juiste gewoontes aan te leren om veilig naar school te gaan. Leerlingen, ouders en basisscholen krijgen enkele handige tools ter beschikking met tips over elk vervoersmiddel.

In 2018 werden 11 kinderen die op weg naar school waren ernstig verwond in het Brusselse verkeer. De start van het nieuwe schooljaar is daarom een goed moment om de automobilisten eraan te herinneren om langzaam te rijden en dubbel op te letten in schoolbuurten. Maar het is ook een goed moment om heel wat tips uit te delen aan ouders en kinderen om te voet, per step, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen veilig naar school te gaan.

Brussel Mobiliteit voorziet daarom pedagogisch materiaal dat de Brusselse basisscholen gratis kunnen gebruiken en downloaden op de website van Brussel Mobiliteit. Zo zijn er verjaardagskalenders met tips over verkeersveiligheid die in de klas kunnen worden opgehangen, educatieve fiches op het niveau van de leerling of informatiefolders met tips die de leerling in de boekentas mee kan nemen naar huis om te delen met het gezin.

Een ongeval vermijden blijft essentieel en dus geeft Brussel Mobiliteit meteen enkele tips mee voor de leerlingen en de ouders: Maak bij het oversteken eerst oogcontact met de autobestuurder, rij met je fiets op een zichtbare plek en niet te dicht tegen geparkeerde auto’s, geef altijd voorrang aan de tram en draag altijd een helm, ook op de step.