Brusselse ketten krijgen codeerlessen van Maks vzw SZM

20 september 2019

16u44 2 Brussel Uit een opdracht van het Digital Belgium Skills Fund, lanceerde Maks vzw een project waarbij ze jaarlijks in een school, codeerlessen geven. Dit jaar was het GO! Atheneum Campus Unesco Koekelberg aan de beurt. Met een micro:bit leerden de leerlingen zelf spelletjes maken. “We willen een shift maken van speler naar maker, zodat kinderen op een positieve en leerrijke manier op de computer zitten”, zegt Samuel Fuller, medewerker bij Maks vzw die verantwoordelijk is voor de jeugdwerking.

Coderen en ICT in het algemeen is een gat in de markt. Nochtans zitten meer en meer kinderen en jongeren achter hun computer. Om ze aan te moedigen om ook daadwerkelijk een job na te streven als ICT’er, organiseerde Maks vzw donderdag en vrijdag codeersessies op de campus Unesco in Koekelberg. Hiermee willen ze de kinderen aanmoedigen om niet enkel consument te zijn van allerlei games, maar dat ze ook daadwerkelijk producent kunnen worden.

“We willen de leerlingen eigenlijk op een speelse manier laten kennismaken met het programmeren”, zegt Fuller. “Daardoor maken we ook gebruik van een micro:bit, een minicomputer die grootschalig verdeeld werd door Microsoft en de BBC om kinderen speels kennis te laten maken met programmeertaal.” Zo ontdekken ze dat ze niet enkel spelletjes kunnen spelen, maar dat ze ze ook kunnen maken. “We hebben soms leerlingen die ons vragen hoe ze zo’n micro:bit thuis kunnen gebruiken en die er echt in doorvloeien.”

Maks vzw wil hiermee digitale inclusie in Brussel promoten en meer specifiek in Molenbeek, Schaarbeek en Kuregem waar ze zich bevinden, organiseren ze tal van buurtprojecten rond ICT. Zo spelen ze in op de stijgende vraag van een automatiserende arbeidsmarkt en maken ze Brusselse ketten warm voor technische opleidingen.