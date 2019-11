Brusselse kerstmarkt opent... en de hele kleine ring staat muurvast MKV

29 november 2019

20u29 0 Brussel Vanavond gingen Winterpret en de kerstmarkt in Brussel van start, met alle gevolgen van dien voor het verkeer in Brussel-centrum. Zowat de hele kleine ring zit muurvast.

De kaart kleurt volledig rood ter hoogte van de Hallepoort, langs het kanaal en de tunnels ter hoogte van Brouckère. Mensen die op de Pachecolaan aanschuiven zetten er momenteel driekwartier op om 500 meter verder te schuiven richting Brussel Centraal.

Wie kan mijdt het centrum van Brussel liever met de auto. De aftrap van Winterpret en de kerstmarkt werden gegeven. In het centrum werd alles tot in de puntjes georganiseerd voor de bezoekers maar het verkeer werd volledig aan haar lot over gelaten, met alle gevolgen van dien.