Brusselse jongerenwerking TADA gaat ook in tijden van corona van start: “Belangrijker dan ooit” JMBB

02 september 2020

15u54 0 Brussel Van nieuwsgierige kinderen geëngageerde en actieve burgers maken. Daar gaat TADA deze maand onverstoord mee voort, ook in tijden van corona.

TADA wil bedrijven en burgers betrekken bij de integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners, legt hoofd communicatie en fondsenwerving Seppe Cockx uit. “Via onze zaterdagschool willen we zowel onderwijsongelijkheid als leerachterstand tegengaan. Het gaat om lessen in Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, en Sint-Joost-ten-Node.”

In vijf verschillende scholen worden er workshops over diverse onderwerpen gegeven door professionals uit het vakgebied: politiek, journalistiek, energie, ... “We beginnen er bewust jong aan, met kinderen vanaf tien jaar. Op die leeftijd zijn kinderen heel nieuwsgierig en staan ze open voor allerlei positieve prikkels.” Ook wanneer het driejarige traject tot een einde komt, worden de jongeren verder betrokken bij TADA. “Na drie jaar weekendschool kunnen onze intussen bijna 600 alumni deelnemen aan activiteiten zoals opleidingen en uitstappen.”

Meer dan de helft

Net door corona is de opstart dit jaar extra belangrijk, vindt Seppe. “We hebben een rondvraag gedaan bij al onze jongeren waaruit bleek dat meer dan de helft sinds maart niet meer op school is geweest. Het is dus belangrijker dan ooit om onze zaterdagscholen te organiseren.” TADA gaat de klassen in twee splitsen zodat elk groepje steeds uit een vijftiental leerlingen bestaat. Op 26 september begint TADA er opnieuw aan, dit jaar met bijna 700 leerlingen.