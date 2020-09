Brusselse jongerenafdelingen Vivaldipartijen hangen Belgische tricolores op als antwoord op Vlaams Belang-protest JMBB

27 september 2020

17u17 5 Brussel In de schaduw van de In de schaduw van de Vlaams Belang-actie hebben de Brusselse jongerenafdelingen van sp.a, PS, Groen, Ecolo, Open Vld, MR, CD&V en ook cdH vandaag Belgische tricolores opgehangen in de hoofdstad.

“Met maar liefst acht Brusselse jongerenpartijen gaven we het signaal dat niet iedereen het eens is met het Vlaams Belang”, zegt Jan Steurs van Jong Groen Brussel. “Terwijl het Vlaams Belang meer dan 50.000 euro heeft uitgegeven aan een advertentiecampagne op Facebook voor hun actie, waren onze partijen aan het onderhandelen over een regering. Dat lijkt ons de juiste prioriteit. Wij als lokale jongerenpartijen hebben onze mening laten horen, en zijn blij met elke Belgische vlag die we vandaag gezien hebben.”