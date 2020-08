Brusselse jongeren lanceren petitie om statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren JMBB

24 augustus 2020

19u12 0 Brussel Een twintigtal Brusselse jongeren heeft maandag een petitie gelanceerd waarin ze pleiten voor statiegeld op blikjes en plastic flessen. Met de handtekeningen willen ze naar het Brussels Parlement trekken.

De jongeren willen de hoeveelheid zwerfafval verminderen om een “betere sorteerkwaliteit en een betere recyclage van afval mogelijk te maken”, vertellen ze. “Het recycleren van goed gesorteerde materialen leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Het is tijd om de circulariteit van onze economie een stap verder te brengen”, klinkt het.

Volgens een studie van GfK, uitgevoerd bij 5.134 respondenten, is 82% van de Belgen a priori voor de invoering van dit systeem, aldus de jongeren.

De jongeren willen met de petitie naar het Brussels parlement trekken. Daarvoor moeten ze minimaal duizend handtekeningen verzamelen. De initiatiefnemers hopen zo een democratisch debat op gang te brengen en dat “het belang van de burger voor een schone en circulaire stad prevaleert boven de belangen van de actoren”.

In Vlaanderen is het project om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen uiteindelijk niet gelukt.