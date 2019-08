Brusselse inbreker opgepakt na marathonachtervolging van Oostduinkerke tot Drongen JCV

12 augustus 2019

17u46

Bron: Belga 1 Brussel In West-Vlaanderen is een man uit het Brusselse aangehouden voor een inbraak en de daaropvolgende achtervolging. Die leidde de man en de politie helemaal van Oostduinkerke tot in Drongen, bij Gent.

De politie van de zone Westkust werd in de nacht van zaterdag op zondag om 2.50 uur opgeroepen voor een inbraak in een zaak op de Leopold II Laan in Oostduinkerke. De eerste agenten waren binnen de minuut ter plaatse, maar de verdachte kon nog net de benen nemen.

Hij vluchtte naar zijn voertuig, waar zijn vriendin de wacht hield. De verdachten maakten enkele gevaarlijke manoeuvres om uit de greep van de politie te blijven. Eén van de politiemensen van de politiezone Westkust werd hierbij zelfs bijna aangereden. Tijdens de achtervolging op de E40 werd de hulp ingeroepen van de wegpolitie en van andere lokale politiezones.

In het Oost-Vlaamse Drongen, niet ver van Gent, verliet het voertuig de snelweg, maar even later verloor de bestuurder de controle over het stuur. De wagen vloog uit de bocht, ging overkop en kwam op het dak tot stilstand. Beide inzittenden liepen bij het ongeval lichte verwondingen op.

De Veurnse onderzoeksrechter heeft de verdachte uit het Brusselse maandag aangehouden op verdenking van diefstal met braak en weerspannigheid. De raadkamer zal vrijdagnamiddag oordelen of de man langer in de gevangenis moet blijven. Ook zijn vriendin werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar zij mocht ondertussen beschikken.