Brusselse hulpverleners ontvangen nog steeds snelheidsboetes SHVM

19 mei 2020

17u07 1 Brussel De invoering van de woonerven in Brussel heeft voor heel wat opschudding gezorgd bij de Brusselse hulpverleners. Volgens het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt ontvangt de brandweer dagelijks nog 80 tot 100 snelheidsboetes, ondanks het feit dat Brussels burgemeester Philippe Close verklaarde dat er een uitzondering geldt voor hulpdiensten. “Hoe kan het dat hier nog steeds geen oplossing voor gevonden werd?”, klinkt het.

Sinds de invoering van de woonerven in het centrum van Brussel en in Kuregem, rommelt het zowel bij de Brusselse brandweer als bij de politie. De maximale snelheid is er nu 20 kilometer per uur, iets dat voor de hulpdiensten ondenkbaar is. “Politici hebben er blijkbaar niet aan gedacht om voor ons een uitzondering te voorzien terwijl we onderweg zijn om levens te redden”, zegt vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette (VSOA). De brandweer reed daarom vorige vrijdag bij wijze van protest aan slakkengang door de straten.

Nonsens

En dat ontging ook Brussels burgemeester Philippe Close niet. Hij verklaarde diezelfde dag nog dat het nooit de bedoeling is geweest van de stad of het gewest om hulpdiensten te beboeten in woonwijken of zones 30. En dat verklaarde ook het kabinet van Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen): “Het is echter klinkklare nonsens dat wij een prioritair voertuig zouden beboeten omdat ze te snel rijden. Het klopt dat er geen uitzondering is, maar dat kunnen we nog voorzien als dat nodig is”, klonk het.

Maar in een open brief van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, gericht naar Close, ontvangt de brandweer nog dagelijks tussen de 80 en 100 boetes. “Als het, zoals u zegt, niet mogelijk is om de brandweerkorpsen te beboeten bij een interventie, waarom worden er dan zoveel rapporten naar de brandweer gestuurd?”, klinkt het bij vakbondsman Eric Labourdette. “De brandweer kan uw frustratie omtrent onze constante verwijzingen naar de wet begrijpen, maar de brandweer kan nooit begrijpen hoe de autoriteiten niet hebben nagedacht over de hulpdiensten en de vrijstellingen voor hen. Hoe kan het dat hier nog steeds geen oplossing voor gevonden werd?”

Geen boete

Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt reageerde intussen op de open brief en benadrukt dat hulpverleners in de woonerven en zones 30 niet beboet zullen worden.