Brusselse huisartsen willen mondmaskerverplichting in grote gezinnen JMBB

19 augustus 2020

12u07 0 Brussel De Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring (BHAK) vraagt dat gezinnen die met verschillende generaties onder hetzelfde dak wonen ook thuis een mondkapje gebruiken.

De BHAK wil coronabesmettingen bij ouderen op die manier vermijden. Het is geen geheim dat jongeren ‘de motor’ van de tweede coronagolf zijn. Net omdat er in een aantal van de armere, noordelijke gemeenten van het gewest, de ‘arme sikkel’ rond de Kanaalzone, proportioneel meer besmettingen zijn dan in andere Brusselse gemeenten en er daar vaak jongere en oudere generaties van eenzelfde familie samenwonen, pleit de huisartsenkring voor doelgerichte maatregelen.