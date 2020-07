Brusselse huisartsen: “Richt dringend aparte testcentra op voor patiënten zonder klachten” SVM

30 juli 2020

18u48

Bron: Belga 0 Brussel De Nederlandstalige Brusselse huisartsenkring (BHAK) vraagt dat er dringend extra testcapaciteit komt voor patiënten zonder klachten die zich om verschillende redenen toch willen laten testen. Momenteel is er in veel gevallen een voorschrift nodig, maar dat is te omslachtig. Daardoor dreigen mensen weggestuurd te worden.

Momenteel zijn er in Brussel vier testcentra operationeel in de ziekenhuizen, enkele weken geleden waren dat er nog dertien. Ze werden afgebouwd omdat er te weinig volk over de vloer kwam. Na overleg met Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) blijkt er nu een plan op tafel te liggen om in een twaalftal gemeenten een lokaal testcentrum op te zetten. Het beheer zou bij de gemeenten liggen, waardoor het pas tegen september haalbaar is om de capaciteit te verdubbelen van 2.000 naar 4.000 of meer.

"Er moeten twee trajecten zijn. Enerzijds zijn er de mensen met symptomen, zij moeten behandeld worden door een arts of een medewerker van een triagepost. Anderzijds zijn er mensen die geen klachten hebben en snel getest kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld op reis gaan", stelt Vincent Janssens als voorzitter van BHAK.

“Te laat”

"Die twaalf centra gaan te laat komen. Ze moeten simpelweg vandaag nog beslissen om bijvoorbeeld tien containers te plaatsen op strategische plaatsen. Dat kan operationeel zijn tegen het weekend en biedt een snelle oplossing. In Halle is er zo'n container geplaatst op de parking van het ziekenhuis. Zo heb je ook geen gedoe met de gemeente, maar spreek je af met de ziekenhuizen", zegt Janssens.

De huisartsenkring benadrukt dat het de dokters zelf zijn die nu vaak tests uitvoeren. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Zij zouden in principe enkel patiënten met dringende klachten moeten kunnen opvangen.

“Personeel even op adem laten komen”

"We hadden nog een labo gevonden in Anderlecht die wilde testen zonder voorschrift, maar dat is nu ook gedaan. Als ze allemaal een voorschrift vragen, wordt het een drama. Het slaat nergens op dat er voor niet-zieke mensen nog een voorschrift moet zijn", vindt Janssens.

Na overleg liet minister Maron weten dat hij nu ook op een inspanning van de ziekenhuizen rekent. Zo zou Saint-Luc volgens hem alvast beslist hebben om opnieuw een testcentrum te openen. Daar valt vandaag echter te horen dat hun testcentrum net toe is vanwege de vakanties en om het personeel even op adem te laten komen.

"We zijn op dit moment niet in staat om deze plek te bemannen. Het is mogelijk dat we het centrum in de toekomst opnieuw openen, maar we moeten de modaliteiten nog vastleggen en we hebben momenteel nog geen datum vastgelegd", aldus woordvoerder Thomas De Nayer.

