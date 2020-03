Brusselse hotelsector: "Crisis is twee tot drie maal erger dan na de aanslagen” HAA

13 maart 2020

10u21

Bron: Belga 0 Coronavirus De Brusselse hotelsector spreekt van enorme gevolgen door de uitbraak het coronavirus. "De crisis is twee tot drie maal erger dan na de aanslagen", meldt Yves Fonck, voorzitter van de Brussels Hotel Association (BHA). Er wordt een oproep gedaan om uitzonderlijke steunmaatregelen in werking te stellen.

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de Brusselse hotels tegen verliezen van meer dan 10 miljoen euro aankeken, maar de situatie is sindsdien enkel verergerd. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wij zitten in een crisis zonder voorgaande sinds twee weken. De cijfers die we momenteel hebben in onze hotels zijn in niets te vergelijken met die van na de aanslagen. Het is tot twee tot drie maal erger", stelt Fonck.

Deze week zitten we aan een bezetting die onder de 20 procent ligt. Normaal gezien is dat rond deze tijd 90 tot 95 procent Yves Fonck, voorzitter van de Brussels Hotel Association (BHA)

Voor de aanslagen waren de hotels nog vrijwel volgeboekt, maar sinds de uitbraak van Covid-19 is het zakelijke toerisme weggevallen door het vliegverbod binnen veel bedrijven en intussen volgde ook het vrijetijdstoerisme.

"We zaten begin maart nog rond een bezetting van 50 procent, maar deze week zitten we aan een bezetting die onder de 20 procent ligt. Normaal gezien is dat rond deze tijd 90 tot 95 procent. De weekdagen in de maand maart zijn hoogdagen in het zakelijk toerisme", zegt de directeur van BHA.

